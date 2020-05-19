Devrilen elektrik direğini halatla bağladılar - Son Dakika

Arnavutköy'de inşaat çalışması sırasında yol kenarında bulunan elektrik direği hasar gördü. Devrilmek üzere olan elektrik direğini halatlarla bağlayarak ayakta tutmaya çalışan mahalleli, duruma isyan etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ova Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat sırasında oluşan kaymalar nedeniyle sokağın köşesinde bulunan elektrik direği hasar gördü. Zamanla yoldan ayrılan direk mahalle halkı için büyük tehlike oluşturdu. Gün geçtikte daha çok yatan elektrik direğini mahallede yaşayan vatandaşlar hemen yanında bulunan telefon santrali direğine bağlayarak ayakta tutmaya çalıştı. Mahalle sakinleri direğin devrilme ihtimali nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

(İHA)