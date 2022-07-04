Edinilen bilgilere göre, Aleyna D. (18), idaresindeki elektrikli bisiklet, Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında ıslak yolda kayarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Aleyna D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı - Son Dakika

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