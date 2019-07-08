Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı!

Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek