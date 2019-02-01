Devrilen Elektrikli Soba Daireyi Yaktı
58 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan Cemal Temiz'e ait dairede yangın çıktı. Isınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Temiz ailesi ve diğer katlarda oturan komşuları, binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Darinen kullanılmaz hale geldiği yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:03 Kaynak: DHA
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