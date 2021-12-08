Devrilen forkliftin altında can verdi - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Sanayi bölgesindesabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ali Göktaş'ın (47) kullandığı forklift henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Dursunbey- Kütahya D-230 kara yolu yakınlarında meydana gelen kazada, Göktaş'ın forkliftin altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından şahısın cesedi itfaiye ekipleri tarafından forkliftin altından çıkarıldı. - BALIKESİR