Devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

31.12.2020 17:25
Devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalışan 50 yaşındaki işçi, kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalışan 50 yaşındaki işçi, kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Nevzat Uçar, (50) yük taşımak için kullandığı forkliftin yoldaki eğim nedeniyle devrilmesi sonucu altında kaldı. Uçar'ın acı içerisindeki çığlıklarını duyan arkadaşları, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Pınarkent, Pamukkale, Denizli, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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