Devrilen forkliftin altında sıkışan operatör yaralandı - Son Dakika
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Devrilen forkliftin altında sıkışan operatör yaralandı

26.07.2022 15:25
Devrilen forkliftin altında sıkışan operatör yaralandı

Karaman'da çekiciden yük indirirken devrilen forkliftin altında kalarak sıkışan operatör, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Karaman'da çekiciden yük indirirken devrilen forkliftin altında kalarak sıkışan operatör, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı operatör hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan İ., çekiciden yük indirdiği sırada kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu aracın altında kalarak sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan İ., itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Hasan İ., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

YORUMLAR
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Karaman'da devrilen forkliftin operatörü yaralandı Karaman'da devrilen forkliftin operatörü yaralandı Kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev alevlere yenik düştü Kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev alevlere yenik düştü
Kaynak: İHA

Hamidiye, Karaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen forkliftin altında sıkışan operatör yaralandı - Son Dakika

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