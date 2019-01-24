Devrilen Gübre Yüklü Tır'ın Şoförü Yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Ramazan Demirel yönetimindeki 02 DE 906 plakalı gübre yüklü TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Demirel yaralandı, TIR'ın taşıdığı gübre çuvalları yola saçıldı. Demirel, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan karayolunda trafik, gübre çuvallarının kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü

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