Son Dakika Haberleri: Devrilen Gübre Yüklü Tır'ın Şoförü Yaralandı

Devrilen Gübre Yüklü Tır'ın Şoförü Yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.

Devrilen Gübre Yüklü Tır'ın Şoförü Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Ramazan Demirel yönetimindeki 02 DE 906 plakalı gübre yüklü TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Demirel yaralandı, TIR'ın taşıdığı gübre çuvalları yola saçıldı. Demirel, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan karayolunda trafik, gübre çuvallarının kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:42 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:06:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen Gübre Yüklü Tır'ın Şoförü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]