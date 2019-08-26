Devrilen hafif ticari araç tankere çarptı: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen hafif ticari aracın tankere çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sinop'tan İstanbul'a gitmekte olan Mehmet Bozkurt İdaresindeki 34 HV 4910 plakalı hafif ticari araç, Köroğlu Park mevkisinde devrildi. Otoyolda sürüklenen araç, önünde seyreden Mustafa Türker yönetimindeki 34 AR 5622 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kaza yerine, güvenlik güçleri ile Bolu, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerinden ambulanslar sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ömer Bozkurt (3), Hümeyra Nehir Giyici (3), Mustafa Bozkurt (67), Yaşar Giyici (57), Kafiş Giyici (53) ve Kadriye Giyici (25) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeritten sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.