Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

26.05.2022 11:23
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Bakır (39) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak refüje devrildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde bulunan sürücü Batuhan Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Bakır'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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