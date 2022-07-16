Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Kepez bölgesinde yaşandı. E.K.'nin kullandığı 31 ABF 512 plakalı Ford marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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