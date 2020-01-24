Devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz