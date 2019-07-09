Devrilen helezonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
1 saat önce
Konya'nın Yunak ilçesinde devrilen helezonun çarptığı 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
'nın Yunak
ilçesinde devrilen helezonun çarptığı 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Olay, Yunak ilçesi Kuzören
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hububat yükleme işlerinde kullanılan helezon evin bahçesinde devrilerek yan yattı. Devrilme esnasında helezon, bahçede bulunan Fadime Korkmaz'a (80) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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