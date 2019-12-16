Devrilen hurda yüklü tır ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Devrilen hurda yüklü tır ulaşımı aksattı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tırın devrilmesi sonucu D-130 kara yolunun Yalova-İzmit kesiminde trafik akışı her iki yönde aksadı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tırın devrilmesi sonucu D-130 kara yolunun Yalova- İzmit kesiminde trafik akışı her iki yönde aksadı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolundan İzmit yönüne seyreden Adnan T. idaresindeki 06 DP 4131 plakalı hurda yüklü tır, Kullar varyant köprüsü üzerinde bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, tırın dorsesindeki hurda malzemeler ve deposundaki mazot yola döküldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-130 kara yolunun Yalova-İzmit istikametinin her iki yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, kara yolları ekiplerinin devrilen tırı kaldırma ve yola dökülen hurda malzemeleri ile mazotu temizleme çalışmaları devam ediyor.

Devrilen hurda yüklü tır ulaşımı aksattı

Kocaeli, Yalova, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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