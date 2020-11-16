Devrilen iplik yüklü tır alev aldı, Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Devrilen iplik yüklü tır alev aldı, Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapandı
16.11.2020 12:07
Devrilen iplik yüklü tır alev aldı, Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapandı Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen kazada iplik yüklü tır devrilerek alev aldı.
Devrilen iplik yüklü tır alev aldı, Kayseri- Niğde karayolu trafiğe kapandı
KAYSERİ - Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen kazada iplik yüklü tır devrilerek alev aldı. Kaza nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapatılırken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kayseri-Niğde karayolunun 62. kilometresinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan iplik yüklü tır devrildi. Tırın devrilmesi ile birlikte dorsede bulunan iplikler alev aldı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine Niğde ve Yeşilhisar itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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