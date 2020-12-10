Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü - Son Dakika

Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü

10.12.2020 21:36
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan Halil Şenbüyük (16) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan Halil Şenbüyük (16) yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Serik'e bağlı Nebiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Şenbüyük'ün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İş makinesinin altında kalan Halil Şenbüyük ağır yaralandı. Olay yerinden geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şenbüyük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri Şenbüyük'ün cansız bedenini iş makinesinin altında çıkardı.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİAcı haberi alarak olay yerine gelen baba Bekir ve anne Nuray Şenbüyük ile yakınları fenalık geçirerek, "Seni büyük emeklerle büyüttük" diye ağladı. Fenalaşan anne Nuray Şenbüyük'e sağlık ekipleri müdahale etti.

İş makinesinin kime ait olduğu henüz belirlenemezken olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nca yapılan ilk incelemenin ardından Halil Senbüyük'ün cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü

Jandarma, İtfaiye, serik, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü - Son Dakika


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