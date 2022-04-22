Devrilen iş makinesinin operatörü öldü - Son Dakika
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Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

22.04.2022 15:43
Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yol çalışması yaparken devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Bozkurt (23), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yol çalışması yaparken devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Bozkurt (23), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Maden ocağı için bölgede yol çalışması yapan Mustafa Bozkurt'un kullandığı iş makinesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi. Kazada, iş makinesinin altında kalan operatör Mustafa Bozkurt, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Bozkurt, kurtarılamadı.


Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
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Mustafa Bozkurt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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