Devrilen iş makinesinin yaralanan operatörünü, çamurlu araziden UMKE personeli kurtardı - Son Dakika

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen UMKE personeli, arazi aracıyla Andırman'a ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Belinden yaralanan Andırman'ın ihbarı üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri, arazinin çamur olması dolayısıyla operatöre ulaşamadı.

Tekin Andırman (48) idaresindeki kepçe, Cumhuriyet Mahallesi Baraj mevkisinde yol çalışması yaptığı sırada devrildi.

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