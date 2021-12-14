Devrilen kaçak göçmenlerin taşındığı minibüste yaralanan 4 kişi taburcu oldu - Son Dakika

IĞDIR'da, Afganistan uyruklu kaçakların taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 3 göçmen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aynı minibüste yaralanan Türk vatandaşı Barkın B., (27) tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kazadan sonra kaçan diğer göçmenler ile minibüs sürücüsünü arıyor.

Kaza, dün gece Iğdır'a bağlı Kervansaray köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sulucem bölgesinden aldığı 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin taşındığı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AKK 509 plakalı minibüs, Iğdır'a bağlı Kervansaray köyü yakınlarında virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak yan yatan minibüste bulunan 3 kaçak göçmen ve Türk vatandaşı Barkın B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Iğdır Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kaçak göçmen ile Barkın B. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Geceyi hastanede geçiren ve bu sabah taburcu edilen kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü. Kazada çenesi kırılan ve Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Barkın B., gözaltına alındı. Barkın B.'nin, minibüste bulunma sebebi araştırılıyor. Jandarma ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücü ile diğer kaçak göçmenlerin yakalanması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.