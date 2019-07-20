Son Dakika Haberleri: Devrilen kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Devrilen kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Buldan istikametinden Alaşehir yönüne rampa aşağı inmekte olan Hasan Karatabak (46) yönetimindeki 03 AAS 436 plakalı kamyon, Sarıgöl ilçesi Kabakçılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve önünde seyir halinde olan Mehmet Ali Şirin (61) idaresindeki 20 RP 382 plakalı yem yüklü traktöre çarptı.
Kamyon sürücüsü Hasan Karatabak kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Şirin, ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kazada hayvan yemlerinin yola dökülmesi nedeniyle Buldan-Alaşehir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.
Devrilen kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:57 Kaynak: AA
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