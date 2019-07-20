Son Dakika Haberleri: Devrilen kamyon traktöre çarptı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Devrilen kamyon traktöre çarptı: 2 ölü

39 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Devrilen kamyon traktöre çarptı: 2 ölü, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Buldan istikametinden Alaşehir yönüne rampa aşağı inmekte olan Hasan Karatabak (46) yönetimindeki 03 AAS 436 plakalı kamyon, Sarıgöl ilçesi Kabakçılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve önünde seyir halinde olan Mehmet Ali Şirin (61) idaresindeki 20 RP 382 plakalı yem yüklü traktöre çarptı.
Kamyon sürücüsü Hasan Karatabak kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Şirin, ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Şirin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kazada hayvan yemlerinin yola dökülmesi nedeniyle Buldan-Alaşehir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.
Alaşehir, Sarıgöl, Buldan, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz Fındık mantarı 25 liradan tezgahlardaki yerini aldı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:24:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen kamyon traktöre çarptı: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]