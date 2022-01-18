DEVRİLEN KAMYON ULAŞIMI 2 ŞERİDE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (3)

TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri mevkiinde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu. İstanbul istikametinde giden Mehmet K. idaresindeki 27 ACK 740 plakalı kamyon, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım, iki şeritten kontrollü sağlandı. Kamyonun bağlı olduğu firma çalışanları, kamyonda yüklü olan ve yola dökülen Covid-19 hızlı test kitlerini topladı. Çalışanlar, soğuk hava nedeniyle kamyonda bulunan paletleri yakarak ısındı.