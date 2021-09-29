Devrilen kamyona minibüs çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen kamyona yolcu minibüsü çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Çifteler ilçesinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 42 PB 922 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada M.G. yönetimindeki 42 AZD 45 plakalı yolcu minibüsü, yan yatan kamyona çarptı. Kazada kamyon şoförü E.E. ile yanındaki E.A.E., minibüsün sürücüsü M.G. ve araçtaki A.S., Ö.B., M.A. ile Y.E. yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Y.E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.