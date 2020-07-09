Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı Adıyaman'ın Çelikhan-Malatya Karayolu üzerinde iplik yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

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MALATYA - Adıyaman'ın Çelikhan- Malatya Karayolu üzerinde iplik yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Ferdi Demir idaresindeki 02 AAG 98 plakalı iplik yüklü Ford marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Malatya- Çelikhan Karayolunun 10.kilometresinde devrildi. Devrilen kamyon bir süre ilerledikten sonra yol kenarında bulunan elektrik direği ve bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Ferdi Demir, kamyon içerisinde sıkıştı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık kurtarma çalışmaları sonucunda Ferdi Demir sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çelikhan, Adıyaman, Malatya, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 03:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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