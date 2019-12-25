Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

6 saat önce

Siirt'te devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirvan Barajı inşaatında çalışan Mehmet Selim Yıldız idaresindeki 06 GC 6561 plakalı kamyon, Siirt-Şirvan kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası ile sıkıştığı kamyondan çıkarılan Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

Şirvan, Selim, Siirt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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