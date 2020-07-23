Devrilen kamyondaki 13 ton karpuz zarar gördü - Son Dakika

Emniyet kemerinin takılı olduğu sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, kamyonun kasasındaki 13 ton karpuz tarlaya döküldü. Karpuzların önemli bölümünün kırılıp zarar gördüğü görüldü.

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