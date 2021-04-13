Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

Saat 07.00 sıralarında Burdur- Antalya yolunun 3'üncü kilometresindeki Berberoğlu Un Fabrikası yakınlarında iş için Antalya'nın Alanya ilçesinden Burdur'a gelen İsa Bekar (24) yönetimindeki ev eşyası yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp şarampolde devrildi. Yan yatarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonetteki eşyalar, yola saçıldı.

2 ÇOCUK DA YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsa Bekar ve eşi Cahide Bekar ile 3 aylık bebekleri Efsa Bekar ve ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocukları yaralandı. Aile, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Cahide Bekar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar'ın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.