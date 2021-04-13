Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

13.04.2021 11:46

Burdur'da, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada anne Cahide Bekar hayatını kaybetti, eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ile Efsa isimli 3 aylık bebeği yaralandı. Yan yatıp, sürüklenen kamyonette yüklü eşyalar ise yola saçıldı. Küçük çocukların çevreye saçılan oyuncakları ise yürekleri dağladı.

Saat 07.00 sıralarında Burdur- Antalya yolunun 3'üncü kilometresindeki Berberoğlu Un Fabrikası yakınlarında iş için Antalya'nın Alanya ilçesinden Burdur'a gelen İsa Bekar (24) yönetimindeki ev eşyası yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp şarampolde devrildi. Yan yatarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonetteki eşyalar, yola saçıldı.

Devrilen kamyonetteki anne öldü, eşi ve 3 aylık bebeği ile 2 yaşındaki çocuğu yaralı

2 ÇOCUK DA YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsa Bekar ve eşi Cahide Bekar ile 3 aylık bebekleri Efsa Bekar ve ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocukları yaralandı. Aile, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Devrilen kamyonetteki anne öldü, eşi ve 3 aylık bebeği ile 2 yaşındaki çocuğu yaralı

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Cahide Bekar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar'ın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Kamyonet, Antalya, Alanya, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika


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