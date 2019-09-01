Devrilen kamyondaki kumlar, piknikçilerin üzerine sıçradı

TEKİRDAG'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen kamyonda bulunan kumlar, o sırada çeşme başında piknik yapmak için duran içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine saçıldı.

Kaza, Malkara - Şarköy karayolunun Sağlamtaş Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Şarköy ilçesinden yüklediği kumu Malkara'ya getiren Mensur Özdemir (35) yönetimindeki 06 FV 3404 plakalı kamyon yokuş aşağıya inerken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp devrildi. Kamyon kasasındaki kumlar ise o sırada çeşme başında piknik yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine sıçradı. Kazada kamyon sürücüsü Mensur Özdemir yaralanırken, kumların üzerine sıçradığı otomobilde bulunan Bünyamin Kılıç ile arkadaşı yara almadan kurtuldu. Yaralı Özdemir, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Piknik yapmak için çeşme başında bulunduklarını söyleyen otomobil sürücüsü Bünyamin Kılıç, Otomobilin içinde bulunduğumuz sırada karşıdan kamyon hızla geldi. Bir anda damperi kalktı ve devrildi. Devrilmeyle kamyonun kasasındaki kumlarda dökülünce bizi sürükledi. Daha sonra kasadaki kum otomobilin içerisine ve üzerimize saçıldı. Bizi Allah korudu. Çok şükür iyiyiz dedi.