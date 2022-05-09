DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

09.05.2022 14:21

Hatay kara yolunda hafriyat kamyonunun devrildiği kazada, sürücü İsmail A. yaralandı.

KİLİS- Hatay kara yolunda hafriyat kamyonunun devrildiği kazada, sürücü İsmail A. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kilis'e giden İsmail A. yönetimindeki 06 BJH 046 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför yaralanırken, devrilen kamyondaki taş ve molozlar yola saçıldı. İsmail A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kapanan yol temizlendikten sonra ulaşıma açıldı. (DHA)

DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

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Kilis, Hatay, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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