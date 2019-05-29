Devrilen kamyondaki tonlarca domates etrafa saçıldı
1 saat önce
Denizli'de şarampole devrilen kamyondaki domatesler boş tarlaya saçıldı.
Denizli'de şarampole devrilen kamyondaki domatesler boş tarlaya saçıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:43 Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. Serdar Aydın idaresindeki 35 DA 3170 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun dorsesindeki tonlarca domates çevreye saçılarak ziyan oldu. - DENİZLİ
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