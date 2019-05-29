Devrilen kamyondaki tonlarca domates etrafa saçıldı

Denizli'de şarampole devrilen kamyondaki domatesler boş tarlaya saçıldı.

Denizli'de şarampole devrilen kamyondaki domatesler boş tarlaya saçıldı.



Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. Serdar Aydın idaresindeki 35 DA 3170 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun dorsesindeki tonlarca domates çevreye saçılarak ziyan oldu. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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