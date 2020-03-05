Devrilen kamyondaki tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen kamyondaki tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı - Son Dakika

Devrilen kamyondaki tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı

6 saat önce

Denizli'de sebze ve meyve yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen kamyondaki tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı, System.String[]

Denizli'de sebze ve meyve yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tonlarca domates, biber, patlıcan ve mandalina yola saçılarak ziyan oldu. Yaklaşık 100 bin TL zararı olan mal sahibi, ehliyetine birkaç ay önce el konulmuş olan kamyon şoförünü suçladı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli- Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Halı kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Manisa'ya sebze ve meyve götüren C.D. idaresindeki 45 TY 512 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 100 bin TL değerindeki sebze ve meyve yola saçılarak ziyan oldu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü C.D.'nin, olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerini tedaviyi kabul etmeyeceğini söyleyerek geri gönderdiği iddia edildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen C.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.D.'nin geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı için ehliyetine bir süreliğine el konulduğu ortaya çıktı.


"Ehliyeti ve aracın sigortası yok"


Kazada yaklaşık 100 bin TL zarara giren Mert Çivril, "Kazayı sabah saatlerinden bana gelen telefon üzerine öğrendim. Ama bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Geldiğimde arabanın metlerce sürüklendiğini gördüm. Zaten daha önceden ehliyeti alınmış. Ehliyeti yok ve aracın sigortası yok. Ehliyetsiz araç kullanmış. Bunu gönderen şirket ne diye gönderdi. Neredeyse 100 bin TL'ye yakın zararımız var. bu ne olacak" diye konuştu.


Kaza sonrası devrilen kamyon çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı, ardından çevrede belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Antalya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ile Eşme koyunlarının et ve süt kapasitesi artırıldı
EPDK, Shell'e, 2 milyon 750 bin TL para cezası kesti TEB'den emeklilere 2.750 TL'ye varan promosyon ödemesi Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' cinayeti

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrilen kamyondaki tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]