Son Dakika Haberleri: Devrilen kamyondaki yük yola saçıldı
Son Dakika Güncel Devrilen kamyondaki yük yola saçıldı

Devrilen kamyondaki yük yola saçıldı

39 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tavuk yemi yapımında kullanılan ham madde taşıyan kamyon devrildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tavuk yemi yapımında kullanılan ham madde taşıyan kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Birol Yazgan(38) yönetimindeki 64 ER 729 plakalı kamyon, İzmir Çevreyolu'nda Karşıyaka istikametinden Bornova yönüne gittiği sırada devrildi.

Kazada, sürücü yara almazken kamyonda yüklü tavuk yemi yapımında kullanılan ham madde yola saçıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yola saçılan ham maddeyi temizleme çalışması başlattı.

Kamyon çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonda trafik akışı normale döndü.

Devrilen kamyondaki yük yola saçıldı

Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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