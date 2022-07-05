Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Koyuncu köyü yakınlarında meydana geldi. Bodrum 'dan Ağrı 'ya gitmekte olan Abdulhakim Çaylak yönetimindeki 35 ZD 112 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada, kamyonetteki Şahizer Cimşit ve Miraç Bozkurt , yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Sivas- Kayseri karayolunun tek şeridi ulaşıma kapandı, yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tragger, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Devrilen kamyonet Sivas- Kayseri karayolunu 1 saat ulaşıma kapattı - Son Dakika

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