Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
2 saat önce
Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:55 Kaynak: AA
'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat
ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde Rahman Köroğlu
(19) yönetimindeki 61 AAD 268 plakalı kamyonet, devrildi.
Sürücü Köroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
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