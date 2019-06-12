Son Dakika Haberleri: Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

2 saat önce

Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde Rahman Köroğlu (19) yönetimindeki 61 AAD 268 plakalı kamyonet, devrildi.
Sürücü Köroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:55 Kaynak: AA
Köroğlu, Trabzon, Güncel
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