Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu