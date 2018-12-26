Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı
30 dakika önce
UŞAK'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
UŞAK'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kemalöz Mahallesi İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ertürk yönetimindeki 64 K 0136 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, araçta sıkışan Ertürk, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Mehmet Ertürk, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza yapan araç da çekiciyle yoldan kaldırıldı.
- Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:00 Kaynak: DHA
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