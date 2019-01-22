Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Çarşamba
ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İhsan Çiçek (42) idaresindeki 34 FOL 33 plakalı kamyonet, Helvacalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Servis
ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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