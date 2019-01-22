Son Dakika Haberleri: Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İhsan Çiçek (42) idaresindeki 34 FOL 33 plakalı kamyonet, Helvacalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak'ta Putin ile Bir Araya Gelecek Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:52:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]