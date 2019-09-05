Devrilen kamyonetin uçuruma yuvarlanmasını kiraz ağacı engelledi

TOKAT'ta şarampole devrilen kamyonetin 70 metrelik uçuruma düşmesini yol kenarındaki kiraz ağacı engelldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat- Sivas karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halindeki Celal Çakmak'ın (35) kullandığı 58 AK 038 plakalı kuru gıda yüklü kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi . Yol kenarındaki kiraz ağacına çarparak duran kamyonet, bu sayede 70 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü Çakmak olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri inceleme başlatıldı.