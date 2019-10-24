Son Dakika Haberleri: Devrilen kamyonetin üzerinde ambulans bekledi
Son Dakika Güncel Devrilen kamyonetin üzerinde ambulans bekledi

Devrilen kamyonetin üzerinde ambulans bekledi

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolunda kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, ardından yola devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolunda kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, ardından yola devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, devrilen kamyonetin üzerinde oturarak ambulans bekledi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ayrımında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Ünal yönetimindeki 34 DL 3591 plakalı kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan kamyonet devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü, devrilen kamyonetinin üzerinde oturarak ambulansı bekledi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

(Metin Başar/İHA)

Devrilen kamyonetin üzerinde ambulans bekledi

İtfaiye, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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