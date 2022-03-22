Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu

22.03.2022 04:09

Gelen son dakika haberine göre ESENLER'de devrilen kamyonun sürücü kabinindeki yaralılara müdahale eden çevredekiler, içeriden çıkamayan 2 kişiyi kurtarmak için tekmelerle müdahale etti.

ESENLER'de devrilen kamyonun sürücü kabinindeki yaralılara müdahale eden çevredekiler, içeriden çıkamayan 2 kişiyi kurtarmak için tekmelerle müdahale etti. Kamyonun ön camı kırıldıktan sonra çıkarılan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, o müdahale cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaza, TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Demirci'nin kullandığı 34 KL 5734 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası sürücü Fatih Demirci ve yanında bulunan Onur Çetin hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CAMA TEKME İLE MÜDAHALE ETTİLER

Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan Fatih Demirci ve Onur Çetin'i kamyonun içinde görenler, bulundukları sürücü kabininden çıkarmak için seferber oldu. Olay yerine gelen bazı vatandaşlar, "Üst kapıyı aç" şeklinde seslenirken, bazıları da cama tekme atmaya başladı. İlk tekmelerden sonra camın kırılmayacağını anlayan bir kişi, "Cama sen vur" şeklinde tavsiyede bulundu. Bu şekilde de sonuç alamayan vatandaşlar, camı uzun bir süre tekmeledi. Bir ara içerideki yaralıların kapıyı açma girişimleri görülse de kamyonun camı kırıldı.

Çevredekilerin yardımı ile çıkarılan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyon olay yerine çağrılan vinç ile bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yardıma koşan vatandaşların kamyonun ön camını kırmak için tekme attığı ve yaralıları kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.  Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu - Son Dakika


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