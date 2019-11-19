Son Dakika Haberleri: Devrilen kamyonetteki yarış atı telef oldu
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Devrilen kamyonetteki yarış atı telef oldu

6 saat önce

Ankara-Aksaray kara yolunda derilen kamyonetteki yarış atı telef oldu.

Devrilen kamyonetteki yarış atı telef oldu, System.String[]

Ankara-Aksaray kara yolunda derilen kamyonetteki yarış atı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 BK 416 plakalı kamyonet, Ankara-Aksaray kara yolunda Tuz Gölü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonetin kasasında bulunan yarış atının telef olduğu belirlendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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