Devrilen kamyonetteki yarış atı telef oldu
6 saat önce
Ankara-Aksaray kara yolunda derilen kamyonetteki yarış atı telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:42 Kaynak: AA
Ankara-Aksaray kara yolunda derilen kamyonetteki yarış atı telef oldu.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 BK 416 plakalı kamyonet, Ankara-Aksaray kara yolunda Tuz Gölü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonetin kasasında bulunan yarış atının telef olduğu belirlendi.
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