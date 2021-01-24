Son dakika 3. sayfa: Devrilen kamyonetten tüplerin sokağa saçılması kamerada - Son Dakika

Devrilen kamyonetten tüplerin sokağa saçılması kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tüplerle dolu kamyonet park halindeki bir araca çarpıp devrildi. Kamyonun devrilmesiyle tüpler sokağa saçılırken şans eseri olası bir faciadan dönüldü.

Olay saat 15.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Keklik sokakta meydana geldi. Tüplerle dolu olan kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki bir araca çarpıp sokağın ortasında devrildi. Kamyonun arkasındaki tüpler sokağa saçıldı. Kamyonet şoförü hafif şekilde yaralanırken olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsüne yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önleminin ardından yola saçılan tüpleri toplayan itfaiye ekipleri sokakta herhangi bir patlamayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Öte yandan olay anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde sokakta ilerleyen kamyonetin bir süre sonra devrildiği görülüyor. Devrilmenin etkisiyle tüplerin sokağa saçıldığı görülen görüntülerde çevrede bulunan vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu kameralara yansıyor.