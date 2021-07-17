Üye Girişi
Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı - Son Dakika

Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı

17.07.2021 21:48

Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı.

Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa- Niksar D-100 yolu Karanlıkdere mevkiinde meydan geldi. Celal Y. idaresindeki 60 BA 020 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Kamyonette bulunan domatesler ise yola saçıldı. Erbaa Bölge Trafik ekipleri domatesleri toplayarak vatandaşa yardımcı oldu.

Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı
Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı
Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı

Tokat, Erbaa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu 22:48 Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerine teslim edildi! Etkinliğe, jüri başkanının hatası damga vurdu 22:32 Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerine teslim edildi! Etkinliğe, jüri başkanının hatası damga vurdu Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor 22:06 Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor
Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Parti kulislerini hareketlendiren genel başkanvekili ataması 21:26 Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Parti kulislerini hareketlendiren genel başkanvekili ataması FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar 20:54 FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı 20:03 Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı
Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt 18:42 Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt Son akşam yemekleri oldu! Uyandırmak için odaya giren kızları korkunç halde buldu 17:51 Son akşam yemekleri oldu! Uyandırmak için odaya giren kızları korkunç halde buldu

Son Dakika Haberleri
18:33 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı
18:28 Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i
18:16 Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
18:13 Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu
17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
17:38 Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de         
22:57
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti         
22:28
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü         
21:13
Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu         
20:07
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti         
19:02
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü         
17:38
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü         
17:30
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin         
16:02
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı         
13:48
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 23:20:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement