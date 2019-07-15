Son Dakika Haberleri: Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti
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Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti

7 saat önce

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonu kaldırma mücadelesi Freni patlayan kamyon devrildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca çevredeki vatandaşlar elleriyle kaldırmaya çalıştı.

Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti
Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonu kaldırma mücadelesi
Freni patlayan kamyon devrildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca çevredeki vatandaşlar elleriyle kaldırmaya çalıştı.
Kaza, Onikişubat İlçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İdris K. yönetimindeki 46 ABR 482 plakalı evden eve taşımacılık firmasına ait olan asansörlü kamyonetin Karamanlı Kavşağından, Şekerdere Bulvarına doğru seyir halindeyken freni patladı. Mehmet Akif Kültür Merkezi kavşağında sürücünün manevra yapmasıyla kamyonet devrilirken, sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla araç içerisinden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kamyonetten yola yağ döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen yağ üzerinde kumlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Vinç operatörü yaptığı girişimlerde başarılı olamayınca kamyonetin kaldırılma çalışması yaklaşık bir saat sürdü. Başarısız kaldırma girişimlerinin ardından çevredeki vatandaşlarda yardıma koştu. Kamyonetin bir kısmının kaldırılmasının ardından, yatay kalan kısma geçen vatandaşlar vinç operatörüne destek verdi. Bir saatlik mücadelenin ardından kamyonet kaldırıldı.
Devrilen kamyonu vinç kaldıramayınca vatandaş yardım etti
Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:34 Kaynak: İHA
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