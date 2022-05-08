Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Zonguldak Ereğli arası karayolunun Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak'tan Ereğli'ye mal getiren N.Ç. idaresindeki 54 E 9927 plakalı kamyon sürücüsü Zonguldak'a dönmek için yola çıktı. N.Ç. Soğanlı rampası yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Çarpmanın şiddeti ile araçtan fırlayan N.Ç. devrilen kamyonun altında kaldı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. N.Ç.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza yapan kamyon çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.