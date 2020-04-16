Devrilen kamyonun şoförü öldü - Son Dakika

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde freni patlaması sonucu kontrolden çıkıp, beton bariyerlere çarparak devrilen kamyonun şoförü Yavuz Görmez yaşamını yitirdi.Kaza, Fethiye- Antalya karayolu Sarıyer mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Yavuz Görmez'in kullandığı 08 BOR 256 plakalı kamyonun freni patladı. Yokuş aşağı yolda virajı alamayan hırdavat malzemeleri yüklü kamyon virajı alamayıp, beton bariyerlere çarpıp devrildi. Kamyonun şoför kabininde sıkışan Görmez, yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Görmez'in cesedi Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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