Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sıkışan sürücüsü ağır yaralandı.
Çamlıca köyü yakınlarındaki gölet inşaatında hafriyat taşıyan İsmail Demircioğlu'nun (56) kullandığı 06 GC 5973 plakalı kamyon, virajı alamayarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Ağır yaralanan Demircioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi kaldırıldı.