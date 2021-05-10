Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninden aldığı malzemeleri döküm sahasına taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninden aldığı malzemeleri döküm sahasına taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtan atlayan sürücünün üzerine devrilen kamyonda talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde maden yolunda devrilen kamyonun altında kalan sürücü Mehmet Kahraman hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre kaza Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kahraman, idaresindeki 06 GD 1614 plakalı kamyon ile döküm sahasına malzeme dökmeye gittiği esnada aracın kontrolünü kaybederek araçtan atlaması ve kamyonun üzerine devrilmesi sonucu devrilen kamyonun altında kalarak kazada vefat etti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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