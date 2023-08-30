Devrilen kamyonun sürücüsü öldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı - Son Dakika

Devrilen kamyonun sürücüsü öldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı

Devrilen kamyonun sürücüsü öldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı
Son Güncelleme: 30.08.2023 13:27

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki Demir bariyerlerin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki Demir bariyerlerin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Olayı duyarak kaza yerine akın eden sürücünün çocukları ile diğer yakınlarının feryadı ise yürek dağladı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D-400 karayolunda otobana dönüş yapan Salih Çelik (55) idaresindeki 33 NVC 98 plakalı kum yüklü kamyon, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine devrildi. Feci kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bariyerlerin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü Salih Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukları ile diğer yakınlarının feryadı yürek dağladı

Kazayı duyarak kaza yerine gelen Salih Çelik'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sürücü Çelik'in kızının ve oğlunun 'baba ne olur gitme' diye feryat etmesi ise yürek dağladı. Feci kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Salih Çelik, Şehitkamil, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen kamyonun sürücüsü öldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrilen kamyonun sürücüsü öldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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