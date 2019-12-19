Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Aydındere mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Bayram C. yönetimindeki 67 AP 980 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada, Bayram C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Bayram C.'ye ilk müdahalede bulunarak, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şarampole yuvarlanan kamyon kepçe ve vinç yardımıyla çıkartıldı.


Zonguldak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:52 Kaynak: DHA
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